Где смотреть 10-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
С 19 по 21 марта в шведском Эстерсунде состоится десятый этап Кубка мира по биатлону. Изначально соревнование должно было пройти в норвежском Холменколлене, но из-за пандемии COVID-19 было перенесено.
Мероприятие будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.
Украинские болельщики смогут следить за своими фаворитами благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, популярнейшее зимнее соревнования можно увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".10-й этап. Швеция, Эстерсунд
19 марта
13:30 7.5 км спринт, женщины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"
16:30 10 км спринт, мужчины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"
20 марта
13:15 10 км гонка преследования, женщины / "UA: Перший", Eurosport-2, "Беларусь 5", "МатчТВ"
16:15 12.5 км гонка преследования, мужчины / "UA: Перший", Eurosport-2, "Беларусь 5", "МатчТВ"
21 марта
14:00 12.5 км масс-старт, женщины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"
16:30 15 км масс-старт, мужчины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"
*время киевское
Состав сборной Украины:
Мужская сборная: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
Женская сборная: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.
Как сообщал OBOZREVATEL, на 9-й этапе украинская биатлонистка Юлия Джима стала пятой в спринтерской гонке, что стало лучшим показателем сборной Украины.