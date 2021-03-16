Где смотреть 10-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 19 по 21 марта в шведском Эстерсунде состоится десятый этап Кубка мира по биатлону. Изначально соревнование должно было пройти в норвежском Холменколлене, но из-за пандемии COVID-19 было перенесено.

Мероприятие будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.

Украинские болельщики смогут следить за своими фаворитами благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, популярнейшее зимнее соревнования можно увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".

19 марта

13:30 7.5 км спринт, женщины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"

16:30 10 км спринт, мужчины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"

20 марта

13:15 10 км гонка преследования, женщины / "UA: Перший", Eurosport-2, "Беларусь 5", "МатчТВ"

16:15 12.5 км гонка преследования, мужчины / "UA: Перший", Eurosport-2, "Беларусь 5", "МатчТВ"

21 марта

14:00 12.5 км масс-старт, женщины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"

16:30 15 км масс-старт, мужчины / "UA: Перший", Eurosport-1, "Беларусь 5", "МатчТВ"

*время киевское

Состав сборной Украины:

Мужская сборная: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Женская сборная: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 9-й этапе украинская биатлонистка Юлия Джима стала пятой в спринтерской гонке, что стало лучшим показателем сборной Украины.