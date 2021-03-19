На Кубке мира по биатлону состоялся мужской спринт: где Украина

Сборная Украины по биатлону неудачно выступила в мужском спринте в первый день 10-го этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Первым на дистанцию вышел капитан нашей национальной команды Дмитрий Пидручный и допустил по одной ошибке на каждом из рубежей. Это позволило ему занять 34-е место и показать лучший результат среди наших соотечественников.

Артем Прима провалил стрельбу, промахнувшись четыре раза и лишившись шансов зацепиться за попадание в гонку преследования.

Богдан Цымбал, Антон Дудченко лучше проявили себя на стрельбе, но продемонстрировали не лучшую скорость хода, поэтому также не сумели побороться за высокие места. Артем Тищенко единственным среди украинцев "сделал ноль" на огневых рубежах, но оказался на 57-й позиции.

Победителем гонки стал итальянец Лукас Хофер, который преодолел 10 км за 22:27,1. "Серебро" завоевал швед Себастьян Самуэльссон (+4,0), а "бронзу" – норвежец Тарьей Бе (+14,4).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина провалила женский спринт на старте 10-го этапа Кубка мира, а россиянка Ирина Казакевич расплакалась в прямом эфире после того, как заняла 100-е место и установила антирекорд в истории биатлона РФ.