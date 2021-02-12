Этап Кубка мира по биатлону отменен

Международный союз биатлонистов (IBU) отменил заключительный (9-й) этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в норвежском Холменколлене с 18 по 21 марта.

Причиной такого решения стали новые ограничения норвежского правительства, связанные с COVID-19.

"В последние дни и недели мы были в очень тесном контакте с Организационным комитетом и Национальной федерацией, чтобы отслеживать ситуацию с пандемией и понимать, что происходит в Норвегии. Мы разочарованы тем, что наши спортсмены не смогут выступить в Холменколлене второй год подряд, но понимаем решение правительства", – говорится в сообщении пресс-службы IBU.

We're disappointed that the World Cup Finals won't be taking place in Holmenkollen but we hope to be back next year.🇳🇴😢✌



More updates on the World Cup Finals of the current season in due course. https://t.co/s4DUVf4kzi — IBU World Cup (@IBU_WC) February 11, 2021

В Союзе отмечают, что в течение всего сезона всегда использовали альтернативные сценарии для каждого этапа Кубка мира, чтобы иметь возможность выбора, если этого потребует ситуация с коронавирусом.

"Мы рассмотрим все варианты, и в ближайшее время сделаем дополнительные объявление о месте проведения финала Кубка мира IBU 2020/2021", – уточняется в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8-й этап Кубка мира пройдет в чешском Нове Место.

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