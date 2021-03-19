Украина провально выступила в женском спринте на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины провально выступила в женском спринте на старте 10-го этапа Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде.

Ни одна из наших спортсменок не смогла занять место в первой тридцатке из-за не лучшего выступления на огневых рубежах. Все наши соотечественницы допускали ошибки на стрельбе и показали не самую высокую скорость хода.

Лучший результат среди украинок показала Елена Пидгрушная, которая закончила спринт на 35-й позиции с одним промахом и отставанием в 1:09,3 от лидера.

Победительницей гонки стала представительница Норвегии Тириль Экхофф, которая преодолела 7,5 километров за 18:44,6. "Серебро" завоевала итальянка Доротея Вирер (+2,5), а "бронзу" – еще одна норвежка Ингрид Тандревольд (+6,7).

Как сообщал OBOZREVATEL, 10-й этап Кубка мира по биатлону будет включать в себя три дисциплины и пройдет с 19 по 21 марта. Стало известно полное расписание трансляций.