Пидручный отыграл 20 позиций в гонке Кубка мира по биатлону

Мужской гонкой преследования на 12,5 км в шведском Эстерсунде завершилась субботняя программа Кубка мира по биатлону.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный провел отличный пасьют, отыграл 20 позиций по сравнению со стартовым номером и финишировал 13-м.

29-летний биатлонист мог быть гораздо выше в итоговом протоколе, но 3 промаха на последних двух огневых рубежах откинули его за пределы первой десятки.

Еще два украинца расположились в районе 30-х мест: Богдан Цымбал стал 33-м, а Антон Дудченко – 37-м. Артем Тищенко завершил гонку 50-м из 59 участников.

Победу добыл норвежец Cтурла Легрейд. Его соотечественник Йоханнес Тингнес Бе – второй. У победителя спринта Лукаса Хофера из Италии третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в женском пасьюте не смогла принять участие один из лидеров сборной Украины Юлия Джима. Киевлянка должна была стартовать 41-й, но тренерский штаб принял решение снять ее с гонки, ради участия в воскресном масс-старте.

В итоге лучшей из наших соотечественниц стала Елена Пидгрушная, приехавшая 30-й.