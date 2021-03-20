Джиму не выпустили на гонку Кубка мира по биатлону

Гонкой преследования на 10 км среди женщин продолжилась программа 10-го этапа Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде.

В пасьюте не смогла принять участие один из лидеров сборной Украины Юлия Джима. Киевлянка должна была стартовать 41-й, но тренерский штаб принял решение снять ее с гонки, ради участия в воскресном масс-старте.

В итоге лучшей из наших соотечественниц стала Елена Пидгрушная, приехавшая 30-й.

Остальные украинки оказались еще ниже. Дарья Блашко завершила гонку на 37-м месте, а Валя Семеренко финишировала 44-й.

Победу в гонке добыла норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Ее соотечественница Тириль Экхофф стала второй. Сенсационная "бронза" у Анны Солы из Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины провально выступила в женском спринте. Ни одна из наших спортсменок не смогла занять место в первой тридцатке.