Украина вошла в топ-5 женского спринта на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима стала пятой в спринтерской гонке на заключительном этапе сезона Кубка мира.

В чешском Нове-Место лидер "желто-синих" показала 100%-точность стрельбы, сумела закрыть все 10 мишеней и продемонстрировать неплохой ход по трассе. Это позволило ей войти в цветочную церемонию.

Другие представительницы Украины выступили куда хуже: Дарья Блажко стала 26-й, Анастасия Меркушина финишировала 27-й, Валя Семеренко заняла 62-е место, Елена Пидгрушная – 88-е.

Победу в гонке одержала Тирил Экхофф из Норвегии. Второе место досталось представительнице Германии Дениз Херрман, а "бронзу" взяла итальянка Доротея Вирер.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские паралимпийцы завоевали 29 медалей на Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.