Украинки победой завершили отбор на Евробаскет-2023

Женская сборная Украины по баскетболу победой над командой Литвы завершила групповой этап отбора на Евробаскет-2023. Номинально домашний матч в Риге 13 февраля завершился со счетом 71:65.

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"Желто-синие" финишировали вторыми в квартете B.

Чтобы понять, пробилась ли Украина в финальный турнир, осталось дождаться остальных поединков других сборных. Тогда определятся четыре лучших вторых команды.

Матч начался в быстром темпе, где обе команды старались минимально разыгрывать мяч. У нас традиционно инициативу на себя брала Алина Ягупова, однако ей не удавалось демонстрировать точность при бросках. Литовки также много промахивались, из-за чего к середине четверти счет был лишь 9:5 в нашу пользу.

Плотная защита наших игроков вынуждала оппоненток постоянно ошибаться, и за 6 минут насобиралось уже 7 потерь. Литовский наставник взял тайм-аут, но принципиально это ни на что не повлияло. "Желто-синие" уверенно набирали очки, выигрывая по ходу 19:5. После этого Украина расслабилась и за оставшиеся 2 минуты пропустили рывок 2:7.

Неприятности нашей команды продолжились и после перерыва. Литва взвинтила скорость, выиграв первые три минуты второй четверти со счетом 12:2. Украинские баскетболистки ничего не могли противопоставить соперницам, теряя мяч в атаке и пропуская в обороне. Сборная Литвы доминировала на всех участках площадки, просто смяв "желто-синих".

Особенно без помощными украинки выглядели под своим щитом, раз за разом отдавая подборы. Под занавес половины "трешки" Дубнюк и Мазниченко смогли сократить разрыв до -2.

В третьей четверти Украина попыталась вернуть себе утраченное преимущество. Мазниченко и Балабан за 5 минут смогли вывести сборную вперед. После этого на площадке начались качели, где ни одна из сборных не могла уйти в отрыв. Литовки начали ошибаться, вынудив своего главного тренера взять минутный перерыв. Это ситуацию не исправило. Наоборот, наши девушки продолжили давить, точно бросали трехочковые броски, и за 2 минуты до конца отрезка выигрывали 62:50.

Заключительная четверть стала настоящей борьбой нервов. Украине, которой необходимо было побеждать с преимуществом +6, всеми силами старалась удержать необходимый разрыв. Литовская защита не позволяла атаковать из под кольца, вынуждая украинских игроков на дальние броски. Четвертую 10-минутку Украина проиграла 8:15, но добыла необходимый результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 5-м туре отбора на Евробаскет-2023 наши девушки уверенно обыграли команду Финляндии (74:59).

В 4-м туре в ноябре прошлого года "сине-желтые" уступили команде Франции. Поединок в Роанне завершился со счетом 109:88.

В 3-м туре Украина уступила Литве 62:81.

Во 2-м туре украинки были сильнее финской команды. Матч в Хельсинки на Urhea Hall завершился со счетом 71:77.

11 ноября 2021 года в 1-м туре женская сборная Украины сенсационно разгромила двукратного чемпиона Европы (Францию) 90:71.

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