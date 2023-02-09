Украинки добыли уверенную победу в отборе на Евробаскет-2023

Женская сборная Украины по баскетболу в 5-м туре отбора на Евробаскет-2023 уверенно обыграла команду Финляндии и увеличила свои шансы на попадание в финальную часть. Матч в Риге 9 февраля завершился со счетом 74:59.

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С первых минут началась не очень результативная вязкая игра с большим количеством нарушений правил. До середины четверти счет был 8:8.У украинок традиционно солировала Ягупова, пытаясь атаковать как из-за периметра, так и после сольных проходов.

Наши баскетболисты с огромным трудом разбивали плотную оборону соперниц, вынужденно совершая броски из сложных ситуаций. Также не лучшим образом дело обстояло с потерями. За первые 10 минут "желто-синие" их сделали четыре. Особенно неприятным стал пропущенный трехочковый почти с сиреной.

Вторая четверть началась с рывка от Ягуповой и Мазниченко. Действия баскетболисток сборной Украины вынудили финского наставника взять тайм-аут. Однако Финляндия не позволила Украине оторваться.

К середине четверти гости сравняли счет, но два подряд быстрых прорыва вновь восстановили гандикап. Концовка первой половины прошла под преимущество желто-синей команды. На большой перерыв команды ушли при победном счете 46:36.

Во второй половине украинки доминировали на паркете, лишь увеличивая свое преимущество. У подопечных Срджана Радуловича заработал агрессивный самоотверженный баскетбол в обороне с грамотным переходом в быстрое нападение.

Солировали Ягупова и Мазниченко, просто разрывая оппоненток. Баскетболистки из Финляндии ничего не могли сделать в трехсекундной зоне наши игроков, вынужденно и неточно бросая "бомбы" из-за трехочковой дуги. Четверть закончилась в нашу пользу со счетом 21:10 и общими цифрами на табло 67:46.

Четвертый отрезок встречи не продемонстрировал особую результативность. За половину четверти команды усилиями Алины Ягуповой смогли на двоих набрать лишь 2 очка. Суоми свои первые очки набрали за 4:50 до конца игры.

Последние минуты увереннее провела Финляндия, которая смогла избежать разгрома.

Свой заключительный матч в отборе на Евробаскет-2023 сборная Украины проведет 12 февраля в Риге против Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м туре в ноябре прошлого года "сине-желтые" уступили команде Франции. Поединок в Роанне завершился со счетом 109:88.

В 3-м туре Украина уступила Литве 62:81.

Во 2-м туре украинки были сильнее финской команды. Матч в Хельсинки на Urhea Hall завершился со счетом 71:77.

11 ноября 2021 года в 1-м туре женская сборная Украины сенсационно разгромила двукратного чемпиона Европы (Францию) 90:71.

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