Украинки добыли вторую победу в отборе на Евробаскет-2023

Женская сборная Украины по баскетболу во втором туре отбора на чемпионат Европы-2023 обыграла команду Финляндии. Матч в Хельсинки на "Urhea Hall" завершился со счетом 71:77.

Украинки взяли быстрый темп, играя в пасс и не задерживаясь ни секунды с мячом. Наши девушки уверенно вели матч, быстро выходили из защиты в нападение и точно атаковали.

Финки сделали акцент на атаки из-под кольца, пытаясь заиграть свою легионерку.

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К середине четверти счет был 14:4 в нашу пользу. Наставнику суоми пришлось срочно брать минутный перерыв, чтобы как то сбить ритм сборной Украины.

Традиционно у нас на паркете блистала Ягупова, которая не гнушалась исполнять сверхдальние броски. За 2 минуты до перерыва при счете 8:20 у "желто-синих" немного сбился прицел. Они скатились до неподготовленных трехочковых и Радулович взял таймаут, во время которого просил своих подопечных не сумбурить в нападении.

Во второй четверти результативность Украины упала. Мы по прежнему владели инициативой, и отлично играли на подборах, но в завершающей фазе никак не могли поразить кольцо.

За 3 минуты баскетболистки из Украины смогли набрать лишь 3 очка после очень дальнего броска Ягуповой. Вместо этого Финляндия почувствовала бросок, набрав 8 пунктов.

Нашим соотечественницам полностью перекрыли кислород в трехсекундной зоне, но Украина нашла выход с помощью атак из-за дуги. Два "трюльника" и быстррый отрыв Ягуповой, при счете 25:34 вновь вынудили наставника хозяев исправить ситуацию с помощью таймаута.

Это помогло Финляндии лишь сохранить существующий разрыв - на большой перерыв команды ушли при счете 31:40 в пользу Украины.

Вторая половина началась не в нашу пользу. Активные хозяйки раз за разом набирали очки постепенно сокращая разрыв.

К середине 10-минутки счет стал равным 46:46. После этого на паркете пошла вязка игра, с большим количеством нарушений и неточностей, со стороны обеих сборных.

Заключительная четверть стартовала при счете 53:59 в нашу пользу и стала настоящей игрой нервов. Несмотря на позитивную разницу в счете, абсолютного преимущества гостей не ощущалось.

Украинская сборная периодически проваливалась в тресекундной зоне оставляя интригу в матче. Плотная защита сборной Финляндии вынуждала украинок совершать дальние неподготовленные и безрезультатные броски. За 5 минуты Украина набрала всего 2 очка, в то время как соперницы забили 11.

За 80 секунд разрыв составил всего 4 пункта, но трехочковый Ягуповой снял все вопросы о победителе.

Свой следующий поединок подопечные Срджана Радуловича проведут 24 ноября 2022 года в гостях против Литвы.

Напомним, что в четверг, 11 ноября украинки со счетом 90:71 сенсационно обыграли команду Франции в первом туре отбора Евробаскет-2023.