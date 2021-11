Украина разгромила двукратного чемпиона Европы в отборе женского ЧЕ-2023 по баскетболу. Фото и видео

Женская сборная Украины по баскетболу сенсационно обыграла команду Франции в первом туре отбора на чемпионат Европы-2023. Матч на паркете столичного Дворца спорта против двукратных чемпионок континента завершился со счетом 90:71 в нашу пользу.

Украинки играли в командный баскетбол, разрезая оборону соперниц эффектными пасами. Алина Ягупова трехочковым сделала счет 8:3. Француженки сделали акцент на атаки из под кольца, где периодически заигрывали Мием.

При счете 18:11 Ягупова вновь продемонстрировала свое идеальное видение паркета, совершив перехват, а затем отдав "слепой" пас на Малашенко. Французский наставник был вынужден брать тайм-аут.

Гости смогли организовать высокий прессинг, который принес свои результаты. Точные быстрые броски сократили разрыв до 2 пунктов 23:21.

Уже наставнику сборной Украины пришлось брать тайм-аут и это сыграло свою роль. Во второй четверти наши соотечественницы продемонстрировали великолепный быстрый баскетбол, раз за разом набирая очки с периметра.

Ключевым стал рывок украинских девушек 9:2, который они организовали за 3 минуты до большого перерыва.

Вторая половина началась со спорта 6:0 от Украины. Наши баскетболистки демонстрировали феноменальную точностью трехочковых (66,6%), буквально расстреливая кольцо оппоненток.

Двукратные чемпионки Европы попытались переломить ход встречи и смогли немного исправить ситуацию, но на четвертую четверть ушли при счете в 71:55 в нашу пользу.

Четвертая 10-минутка стала настоящей борьбой нервов. Франция устроила грандиозное давление, пытаясь вырвать победу. Ощущалась раскрепощенность в игре титулованных гостей.

Украина с огромным трудом сдерживала натиск, вынуждая Радуловича за 7 минут до конца взять тайм-аут. Этот перерыв пошел явно на пользу нашим спортсменкам.

В эти минуты Алина Ягупова показала, почему ее называют лидером сборной Украины. 29-летняя игрок "Фенербахче" взяла инициативу в свои руки и за 4 минуты до конца довела преимущество до 20 очков – 85:65.

The best player in the world right now? 😤



Alina Iagupova lead Ukraine 🇺🇦 to a BIG WIN against @FRABasketball (90-71) in the #EuroBasketWomen Qualifiers!



📊: 33 PTS | 6 REB | 5 AST pic.twitter.com/G32Cu2O5eU