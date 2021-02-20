Как Украина победила чемпионов Европы в Киеве: фоторепортаж с отбора Евробаскета-2022

Национальная баскетбольная команд Украины в матче отбора на первенство Европы-2022 победила действующих чемпионов словенцев. Встреча в киевском Дворце спорта завершилась со счетом 70:65.

Первая половина прошла в тяжелой борьбе, которая не отличалась результативностью. Обе команды сделали акцент на защите, что привело к большому количество неточных бросков со стороны обеих сборных.

Решающими стали в четвертой четверти точные броски темнокожего легионера Дэрома Рэндла. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самые яркие кадры противостояния.

Отметим, что предыдущий матч между этими сборными 28 ноября завершился поражением Украины со счетом 73:84 и, чтобы претендовать на первое место в группе F, нам необходимо было побеждать с более крупным счетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что в матче против Словении была такая тяжелая борьба, какую он и ожидал