Как Украина победила чемпионов Европы в Киеве: фоторепортаж с отбора Евробаскета-2022

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
2,1 т.
Украина - Словения

Национальная баскетбольная команд Украины в матче отбора на первенство Европы-2022 победила действующих чемпионов словенцев. Встреча в киевском Дворце спорта завершилась со счетом 70:65.

Первая половина прошла в тяжелой борьбе, которая не отличалась результативностью. Обе команды сделали акцент на защите, что привело к большому количество неточных бросков со стороны обеих сборных.

Решающими стали в четвертой четверти точные броски темнокожего легионера Дэрома Рэндла. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самые яркие кадры противостояния.

Иссуф Санон
Сборная Украины по баскетболу
Александр Мишула
Словения в атаке
Данк Боброва
Айнарс Багатскис
Матч прошел в борьбе
Украина несколько раз была в роли догоняющей
Богдан Близнюк
Джэром Рэндл принес победу команде

Отметим, что предыдущий матч между этими сборными 28 ноября завершился поражением Украины со счетом 73:84 и, чтобы претендовать на первое место в группе F, нам необходимо было побеждать с более крупным счетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что в матче против Словении была такая тяжелая борьба, какую он и ожидал

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