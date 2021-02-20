Багатскис прокомментировал победу Украины над Словенией в отборе Евробаскета-2022

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что в матче против Словении была такая тяжелая борьба, какую он и ожидал

По словам наставника, его подопечные играли с хорошей и опытной командой, и него нет объяснения тому, что было в первой половине.

"Хотя ментально мы были готовы к игре. Но во второй половине мы играли более умно. В этом разница между двумя половинами матча. Да, мы не смогли нивелировать то отставание, котоое мы проиграли в первом матче, но важно, что мы выиграли. Это важно для наших молодых парней", – подытожил латвиец.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок квалификации на чемпионат Европы по баскетболу-2022 Украина – Словения завершился победой наших парней со счетом 70:65.

Предыдущий матч между этими сборными 28 ноября завершился поражением Украины со счетом 73:84 и, чтобы претендовать на первое место в группе F, нам необходимо было побеждать с более крупным счетом.