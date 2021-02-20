Украина – Словения: лучшие моменты матча на видео

Сборная Украины по баскетболу в непростом поединке добыла победу над действующими чемпионами Европы.

Матч квалификации к Евробаскету-2022 против Словении прошел в киевском Дворце спорта и завершился со счетом 70:65.

Встреча, которая прошла с небольшим количеством зрителей, не очень порадовала их результативностью. Лишь после перерыва, благодаря плотной защите и точным трехочковым Джерома Рэндла наши соотечественники добились необходимого результата.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор матча.

Отметим, что предыдущий матч между этими сборными 28 ноября завершился поражением Украины со счетом 73:84 и, чтобы претендовать на первое место в группе F, нам необходимо было побеждать с более крупным счетом.

После игры главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что в матче против Словении была такая тяжелая борьба, какую он и ожидал.

Также появился фоторепортаж с поединка.