Старт сезона Суперлиги Favbet: календарь матчей и расписание трансляций 3-5 октября
Во вторник, 3 октября, завершится межсезонье в украинском баскетболе – баскетбольный сезон стартует матчами регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. Первый баббл 3-5 октября пройдет в Киеве в зале GYMMAXX на площадке прошлогоднего чемпиона Строителя. В рамках этого баббла, кроме хозяев, сыграют "Днепр", БИПА, "Запорожье" и "Кривбасс".
Уже в стартовый игровой день состоится центральная игра баббла между двумя лучшими командами прошлого сезона и одними из фаворитов этого сезона – "Будивельником" и "Днепром". Начнется чемпионат игрой "Запорожье", существенно усилившей прошлогодний состав, и "Кривбасса", вернувшегося в элитный дивизион.
В первые два игровых дня начало матчей запланировано на 16:00 и 19:00, а в последний игровой день баббла матчи начнутся на час раньше.
Вашему вниманию расписание, время начала и трансляторы стартовых матчей регулярного чемпионата в столичном бабле:
Вторник, 3 октября
16:00. "Запорожье" – "Кривбасс" ("Суспильне Спорт")
19:00. "Будивельник" – "Днепр" (XSPORT)
Среда, 4 октября
16:00. БИПА-Сборная Одесской области – "Кривбасс" (XSPORT)
19:00. "Запорожье" – "Днепр" (YouTube ФБУ)
Четверг, 5 октября
15:00. "Будивельник" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)
18:00. БИПА-Сборная Одесской области - "Днепр" (XSPORT)
Второй баббл пройдет после завершения первого – 6-8 октября. Его будет принимать Ивано-Франковск. В рамках большого бабла сыграют "Прикарпатье-Говерла", "Ривне-ОШВСМ", "Старый Луцк-Университет", "Политехника-Галичина", "Черкаськи Мавпы" и "Киев-Баскет".
В связи с военным положением в Украине все игры будут проходить без зрителей.
Напомним, регулярный чемпионат пройдет в три круга – каждая команда сыграет по 30 игр, всего будет сыграно 165 матчей. После завершения регулярного чемпионата будет проведен плей-офф для определения чемпиона Суперлиги Favbet.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!