Старт сезона Суперлиги Favbet: календарь матчей и расписание трансляций 3-5 октября

Во вторник, 3 октября, завершится межсезонье в украинском баскетболе – баскетбольный сезон стартует матчами регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. Первый баббл 3-5 октября пройдет в Киеве в зале GYMMAXX на площадке прошлогоднего чемпиона Строителя. В рамках этого баббла, кроме хозяев, сыграют "Днепр", БИПА, "Запорожье" и "Кривбасс".

Уже в стартовый игровой день состоится центральная игра баббла между двумя лучшими командами прошлого сезона и одними из фаворитов этого сезона – "Будивельником" и "Днепром". Начнется чемпионат игрой "Запорожье", существенно усилившей прошлогодний состав, и "Кривбасса", вернувшегося в элитный дивизион.

В первые два игровых дня начало матчей запланировано на 16:00 и 19:00, а в последний игровой день баббла матчи начнутся на час раньше.

Видео дня

Вашему вниманию расписание, время начала и трансляторы стартовых матчей регулярного чемпионата в столичном бабле:

Вторник, 3 октября

16:00. "Запорожье" – "Кривбасс" ("Суспильне Спорт")

19:00. "Будивельник" – "Днепр" (XSPORT)

Среда, 4 октября

16:00. БИПА-Сборная Одесской области – "Кривбасс" (XSPORT)

19:00. "Запорожье" – "Днепр" (YouTube ФБУ)

Четверг, 5 октября

15:00. "Будивельник" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

18:00. БИПА-Сборная Одесской области - "Днепр" (XSPORT)

Второй баббл пройдет после завершения первого – 6-8 октября. Его будет принимать Ивано-Франковск. В рамках большого бабла сыграют "Прикарпатье-Говерла", "Ривне-ОШВСМ", "Старый Луцк-Университет", "Политехника-Галичина", "Черкаськи Мавпы" и "Киев-Баскет".

В связи с военным положением в Украине все игры будут проходить без зрителей.

Напомним, регулярный чемпионат пройдет в три круга – каждая команда сыграет по 30 игр, всего будет сыграно 165 матчей. После завершения регулярного чемпионата будет проведен плей-офф для определения чемпиона Суперлиги Favbet.

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