БИПА нанесла второе поражение 'Кривбассу' в новом сезоне Суперлиги Favbet

Одесская БИПА одержала убедительную победу в своем дебютном матче нового сезона чемпионата Украины по баскетболу в розыгрыше Суперлиги Favbet. Подопечные тренера Вадима Пудзырея в рамках баббла в Киеве обыграли новичка дивизиона "Кривбасс" – 67:44..

Одесситы в этом поединке ни разу не дали выйти сопернику вперед, контролируя игру на протяжении всех 40 минут. Уже в середине первой четверти номинальным хозяевам удалось добиться двузначного преимущества в счете. Этот момент несколько привел в чувство криворожан, которые сумели немного сократить разницу.

Во втором периоде БИПА-сборная Одессы снова вышла на +10, которые уже не отдавала до финальной сирены. После большого перерыва баскетболисты Пудзырея начали неспешно наращивать темп, а "Кривбасс" в третьем периоде набрал всего пять очков. В решающей четверти одесситы и вовсе улетели от оппонента на 26 пунктов.

Видео дня

В итоге БИПА спокойно довела игру до победы, а "Кривбасс" потерпел второе поражение к ряду.

Суперлига Favbet

Регулярный чемпионат

БИПА-сборная Одессы – "Кривбасс" – 67:44 (19:13, 21:13, 14:5, 13:13)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на старте Суперлиги Favbet действующий чемпион "Будивельник" в драматичном матче уступил "Днепру".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!