Стартовал новый сезон чемпионата Украины по баскетболу: результаты Суперлиги Favbet 3 октября

Баскетбольный клуб "Запорожье" одержал убедительную победу в матче-открытии нового сезона чемпионата Украины. Команда тренера Валерия Плеханова в баббле в Киеве одолела новичка Суперлиги Favbet "Кривбасс" – 83:61.

Номинальные хозяева игры сразу обозначили статус ее фаворита. Уже в первой четверти запорожцы быстро добились двузначного преимущества в счете, навязав сопернику быстрый и результативный баскетбол. Фактически с первых минут поединка у болельщиков не было сомнений в итоговом результате.

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Подопечные Плеханова продолжали держать соперника на дистанции, а после большого перерыва совершили новый рывок, добившись показателя в +30 на табло к середине третьего периода.

"Кривбасс" под руководством своего наставника Сергея Кораблева старался противостоять более опытному сопернику. В итоге номинальные гости сумели оставить за собой заключительную четверть, однако на общий исход это не повлияло.

Отметим потрясающую игру "Запорожья" с дальней дистанции. Баскетболисты команды забили 12 из 26 ударов из-за дуги, что во многом позволило им отпраздновать успех.

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"Запорожье" – "Кривбасс" – 83:61 (28:18, 21:9, 20:14, 14:20)

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