'Будивельник' добыл первую победу в новом сезоне Суперлиги Favbet

Киевский "Будивельник" одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу. Подопечные тренера Дмитрия Забирченко в рамках стартового баббла Суперлиги Favbet одолели новичка элитного дивизиона "Кривбасс" – 80:55.

Столичный коллектив в этой игре ни разу не дал сопернику возможности повести в счете. "Будивельник" сразу начал доказывать статус фаворита и уже к середине первой четверти добился двузначного преимущества в счете.

В начале второго периода киевляне вели уже с разницей в +20, после чего стало понятно, что действующие чемпионы возьмут два очка. После большого перерыва хозяева паркета продолжали удерживать соперника на этой комфортной дистанции.

Видео дня

Небольшой провал в игре подопечных Забирченко был в середине заключительного периода, когда они позволили "Кривбассу" сократить отставание до 13 пунктов. Однако "Будивельник" тут же совершил рывок 14:2 и довел матч до уверенной победы.

Суперлига Favbet

Регулярный чемпионат

"Будивельник" – "Кривбасс" – 80:55 (25:6, 15:18, 23:16, 17:15)

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовом матче Суперлиги Favbet действующий чемпион "Будивельник" в драматичном матче уступил "Днепру".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!