"Будивельник" проиграл "Днепру" на старте Суперлиги Favbet

Действующий чемпион Украины 11-кратный обладатель титула киевский "Будивельник" проиграл "Днепру" в центральном поединке стартового игрового дня чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Favbet. Матч в столице завершился со счетом 66:72.

Команды провели равную первую половину. Будивельник имел небольшое преимущество на щитах, Днепр лучше атаковал с дистанции, забив 4/10 трехочковых за половину.

У чемпионов еще до большого перерыва 14 очков в актив записал разыгрывающий Павел Буренко, у Днепра, реализовав два трехочковых, 10 баллов за две четверти набрал Максим Закурдаев. На большой перерыв команды ушли за +1 для Днепра.

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Днепру удалось совершить рывок в третьей четверти, которую команда Владимира Коваля выиграла со счетом 22:15 и получила 8 очков преимущества перед заключительной десятиминуткой. Именно третья четверть стала в этом матче решающей, а в заключительной десятиминутке днепряне удержали преимущество и довели матч до победы со счетом 72:66.

Лучшим в этом матче стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, мощно сыгравший после большого перерыва и, выйдя в этой игре со скамьи, набрал 18 очков, сделал 9 подборов и 2 перехвата (РЭ 21).

В следующем матче Днепр 4 октября сыграет в столице против Запорожья, а Будивельник 5 октября дома будет противостоять новичку сезона Кривбасса.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, GymMaxx

Будивельник - Днепр 66:72 (15:17, 21:20, 15:22, 15:13)

Напомним, что регулярный чемпионат пройдет в три круга – каждая команда сыграет по 30 игр, всего будет сыграно 165 матчей. После завершения регулярного чемпионата будет проведен плей-офф для определения чемпиона Суперлиги Favbet.

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