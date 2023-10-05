'Днепр' победил Бипу в Суперлиге Favbet

Баскетбольный клуб Днепр одержал победу в своем третьем матче в первом бабле нового сезона чемпионата Украины в Суперлиге Favbet. Команда Владимира Коваля со счетом 79:58 победила БИПУ.

Команды провели ровную первую четверть и в целом первую половину, но после большого перерыва преимущество Днепра начало сказываться. Днепр совершил мощный рывок в третьей четверти и закрепил его уверенно выигранной четвертой десятиминуткой. Днепряне имели преимущество на подборах, лучше двигали мяч, результативнее играли в быстром нападении и получали больше очков второго шанса.

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БИПА не нашла контраргументов для соперника особенно после потери капитана центрового Евгения Ткаченко, завершившего игру досрочно из-за перебора фолов.

Так что Днепр выиграл все три матча первого игрового баблу сезона, БИПА завершила выезд в Киев с одной победой в двух матчах.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Днепра Михаил Горобченко, который, выйдя в старте, набрал 9 очков, отдал 11 передач, совершил 6 подборов и 3 перехвата (РЭ 22).

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, GymMaxx

БИПА - Днепр 58:79 (20:20, 16:19, 8:18, 14:22)

Бипа: Рябчук 11 + 6 передач + 4 подбора - 5 потерь, Ткаченко 7 + 5 подборов, Баранов 6, Кадыгроб 5 - 3 потери, Малиновский 4 + 3 передачи - 4 потери - старт, Шашков 17, Толкач 4, Бугорский 2, Рудык 2, Конев 0

Днепр: Закурдаев 12, Загреба 11 + 5 подборов, Горобченко 9 + 11 передач + 6 подборов + 3 перехвата, Бондарчук 8, Тарасенко 6 + 4 передачи - старт, Тимофеенко 14 + 6 подборов - 4 потери, Дубоненко 8, Сипало 7 + подбор + 2 блок-шота – 3 потери, Сорочан 4, Джерихов 0

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