'Днепр' одержал победу над 'Запорожьем' в Суперлиге Favbet

Матчем Запорожья и Днепра завершился второй игровой день столичного бабла нового сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Обе команды накануне стартовали в чемпионате с побед, поэтому в очной встрече определили текущего лидера.

У Днепра было существенное преимущество на подборах в первой половине, выиграв на щитах 28:15. Запорожье пыталось за счет быстрого перемещения мяча и дальних атак нивелировать преимущество соперника в габаритах и в первой четверти за счет перехватов и потерь Днепра это удалось. Но дальние броски в этот день в Запорожье не пошли (реализация всего 20%), а заиграв во второй четверти надежнее с мячом, Днепр довел свое преимущество до 10 очков, далее контролируя игру.

Видео дня

На большой перерыв команды ушли с преимуществом Днепра 45:32.

В третьей четверти днепряне довели свое преимущество до 16 очков, но в этот момент Запорожье сумело переломить игру, сократив до перерыва отставание до 9 очков, выиграв четверть 18:14. Более того, в начале последней четверти Запорожья проигрывало всего 5 баллов, вернув интригу в матче, но Днепр тремя тремя очковыми попаданиями подряд успокоил игру. Запорожцы бились до последнего, но спастись не смогли.

У днепрян лучшими стали Сергей Загреба с дабл-даблом из 15 очков и 10 подборов, и Максим Закурдаев с 18 очками. В Запорожье самыми результативными стали Роман Морозов и Дмитрий Липовцев – 14 очков, отметим также Андрея Хохоника с 9 очками, 8 подборами и 8 передачами.

Для Запорожья стартовый бабл в Киеве завершился с одной победой в двух матчах, а Днепр завтра, 5 октября, проведет игру против БИПЫ.

Суперлига . Мужчины . Регулярный чемпионат

Киев, GymMaxx

Запорожье - Днепр 69:78 (19:21, 13:24, 18:14, 19:19)

Запорожье: Быков 12+6 перехватов, Хохоник 9+8 подборов + 8 передач – 4 потери, Сизов 10+7 подборов, Буц 8, Морозов 14 – старт; Липовцев 14 + 8 подборов + 3 перехвата, Тельчаров 2, Величко 0, Дмитренко 0

Днепр: Сорочан 6, Сипало 2, Закурдаев 18+7 подборов – 5 потерь, Загреба 15+10 подборов, Горобченко 2+12 передач – 5 потерь + 3 перехвата – старт; Дубоненко 16, Тимофеенко 13+8 подборов, Бондарчук 6, Джерихов 0, Тарасенко 0

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