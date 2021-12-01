Сборная Украины по биатлону добыла лучший результат сезона, взяв медаль на Кубке IBU

Максим Иншаков
Биатлон
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Ирина Варвинец

Украинская биатлонистка Ирина Петренко завоевала "серебро" на Кубке IBU, который в эти дни проходит в Шушене (Норвегия). 29-летняя уроженка Чернигова в прошлом сезоне выступала под девичьей фамилией Варвинец, но в этом году взяла фамилию супруга.

Ирина Петренко (Варвинец) на подиуме (слева)

Наша соотечественница лишь 0,8 секунды проиграла победительнице - итальянке Линде Цингерле. При этом Ира на 1,4 опередила россиянку Анастасию Шевченко.

Биатлонистки на огневом рубеже
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Петренко неудачно начала соревнование, после первого огневого рубежа откатившись за пределы первой десятки.

Однако с каждой последующей чистой стрельбой украинка поднималась все выше и выше и в итоге боролась за золотую награду.

Второе место сборной Украины стало лучшим показателем в текущем биатлонном сезоне.

Напомним, что в четверг, 2 декабря, стартует второй этап Кубка мира. Соревнование в Эстерсунде начнется спринтерскими гонками у женщин и мужчин.

Украина выступила неудачно в индивидуальной гонке

Отметим, что 1-й этап завершился неудачно для Украины. Лучший результат показала Валя Семеренко в индивидуальной гонке (17-е место).

НорвегияКубок IBUСборная Украины по биатлонуИрина Варвинец