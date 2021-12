Сборная Украины по биатлону добыла лучший результат сезона, взяв медаль на Кубке IBU

Украинская биатлонистка Ирина Петренко завоевала "серебро" на Кубке IBU, который в эти дни проходит в Шушене (Норвегия). 29-летняя уроженка Чернигова в прошлом сезоне выступала под девичьей фамилией Варвинец, но в этом году взяла фамилию супруга.

Наша соотечественница лишь 0,8 секунды проиграла победительнице - итальянке Линде Цингерле. При этом Ира на 1,4 опередила россиянку Анастасию Шевченко.

Петренко неудачно начала соревнование, после первого огневого рубежа откатившись за пределы первой десятки.

The last competition of the day - women’super sprint final- has started. #IBU_Cup pic.twitter.com/UzpAPNN3Xj

Однако с каждой последующей чистой стрельбой украинка поднималась все выше и выше и в итоге боролась за золотую награду.

Второе место сборной Украины стало лучшим показателем в текущем биатлонном сезоне.

What a competition and what a finish! 🇮🇹 L. Zingerle takes the win!

🇺🇦 I. Petrenko second;

🇷🇺 A. Shevchenko third. #IBU_Cup pic.twitter.com/jCjwmqQ6Tw