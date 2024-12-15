Третья мировая война надвигается, но Запад к ней не готов – WSJ

Мир все больше разделяется на два враждующих лагеря. Российская Федерация ведет войну против Украины, Ближний Восток пылает на нескольких фронтах, а в Восточной Азии нарастает напряженность, – конфликты, которые когда-то считались разрозненными, слились в то, что может стать первыми выстрелами третьей мировой войны.

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Издание The Wall Street Journal отметило, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея сформировали автократическую ось, которая совместно противостоит Западу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно в стиле Джорджа Оруэлла назвал этот союз "свободным миром".

"Борьба этих двух миров, один из которых постепенно исчезает, а другой возникает, не обходится без столкновений", – сказал он на конференции в Катаре в декабре этого года.

"Это эпоха глобальной конфронтации. Насилие, происходящее сейчас в мире, доказывает одно: у нас больше нет конфликтов, которые отделены друг от друга и которые можно было бы урегулировать по отдельности. Есть одно общее усилие по разрушению международного порядка, и мы должны сделать все, чтобы предотвратить это", – отметил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он указал, что недавнее прибытие войск КНДР для борьбы за Россию в войне против Украины сделало эту связь очевидной.

Всего 10 лет назад Москва и Пекин сотрудничали с Соединенными Штатами и западными союзниками, чтобы сдержать преступные режимы Ирана и Северной Кореи, проголосовав за резолюцию Совета Безопасности ООН по ядерной программе Тегерана в 2015-м и за санкции против Пхеньяна в 2017 году. Но с тех пор все четыре страны объединились из-за собственных конфликтов с Западом.

В WSJ признали, что поворотный момент для партнерства автократий произошел в 2014 году, когда мир очень вяло отреагировал на агрессию РФ в отношении Украины. Мягкие санкции убедили диктатора Владимира Путина в слабости демократий.

И уже в следующем году Россия и Иран объединили усилия в Сирии, чтобы спасти режим Башара Асада от надвигающегося краха. Отрезанная от некоторых западных технологий, РФ также стала все больше зависеть от КНР.

Связи между четырьмя этими странами были скреплены широкомасштабным вторжением в Украину в 2022 году – россияне ведут эту войну с поддержкой Китая, Ирана и КНДР.

В прошлом году Москва уже наложила вето на санкции против Пхеньяна; несколько месяцев спустя эти режимы подписали договор о взаимной обороне.

Сотрудничество России с Ираном также стало более стратегическим: Москва и Тегеран внесли последние штрихи во "всеобъемлющий" договор, включающий оборонное сотрудничество.

"Мы, вероятно, находимся на грани третьей мировой войны. У вас есть перетекание российско-украинской войны, войны в Газе, а Сирия – это просто еще одна костяшка домино. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не было еще больше костяшек домино", – сказал Ван Хуэйяо, президент аналитического центра Центра Китая и глобализации в Пекине и бывший советник китайского правительства.

Запад оказался не готовым к такому сотрудничеству потенциальных противников. "Единство автократий, возможно, сильнее единства демократий в данный момент", – предположил генерал Онно Эйхельсхайм, начальник штаба обороны Нидерландов. Он сказал, что у автократий есть "выигрышная карта".

Несмотря на эскалации, крупные державы не воюют друг с другом напрямую – по крайней мере, пока. "Это не мировая война в любом случае. Это все еще война посредников", – заявил сенатор Джеймс Риш, республиканец из американского штата Айдахо, который должен стать председателем Комитета по иностранным делам Сената в 2025 году.

Тот факт, что РФ, КНР, Иран и КНДР имеют разные политические системы, идеологии и не объединены формальным альянсом, таким как НАТО, "убаюкал" западные правительства, подчеркнул Эндрю Ширер, глава национальной разведки Австралии.

Он признал, что Запад недооценил "масштаб этой формирующейся оси и стратегическое влияние, которое она оказывает на всех нас".

"Это ось зла, которая работает сообща и уже давно. Этот глобальный альянс в настоящее время способствует агрессии против Украины. Но у него также есть много дополнительных целей", – заявил отметил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

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