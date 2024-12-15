'Конкретный позитив для воинов': Зеленский отметил новые возможности для военных в приложении Армия+. Видео

С 15 декабря в приложении для наших защитников и защитниц Армия+ возможны переводы для воинов Национальной гвардии. На первом этапе открыты переводы внутри НГУ, но в будущем онлайн-заявления будут доступны также на переводы между подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.

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В ближайшее время в Армию+ будут добавлены еще и подразделения пограничников. Об этом рассказал в вечернем обращении глава государства Владимир Зеленский. Видео поделился YouTube-канал Офиса президента.

"Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", – сказал Зеленский.

Также он рассказал о результатах программы "єПідтримка". Украинцы подали уже почти 7,5 миллиона заявок. Из них более 2 миллионов – для детей. 4,5 миллиарда гривен уже перечислены людям.

"Наибольшее направление расходов – это коммунальные услуги, и сейчас, зимой, действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей, наши украинские семьи. Пожалуйста, регистрируйтесь для "єПідтримки". Также есть возможность оплаты билетов на нашу железную дорогу, украинских книг, донатов для волонтеров. Каждый и каждая сами могут выбрать нужное направление. Это – поддержка для всех наших людей в государстве", – отметил президент.

15 декабря он обсудил с чиновниками – МИД и Минагро – вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины", в том числе помощь для Сирии.

"Это наша гуманитарная программа, которая уже сделала многое для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира. Сейчас мы можем помочь сирийцам украинской пшеницей, мукой, нашим маслом – нашими продуктами, которые глобально работают для обеспечения продовольственной безопасности. Координируемся с партнерами и сирийской стороной – решаем касательно логистики. Обязательно поддержим этот регион, чтобы покой там мог стать для нас опорой в движении к реальному миру", – заявил Зеленский.

В воскресенье президенту доложил главком Александр Сырский о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции. Ситуация тяжелая на Покровском, Кураховском направлениях.

"Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупанта. Также отдельная благодарность нашим воинам на Курщине – там нужна сила, чтобы достичь правильных результатов для Украины, для украинцев – в дипломатии. Каждый, кто сейчас бьется ради Украины, реально борется за будущее Украины. Нам нужен надежный мир. Гарантированный мир. Обязательно реализуем наши задачи", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, оформление 1000 гривен "зимней" помощи ("єПідтримка") продолжается. Заявку можно подать до 28 февраля 2025 года, то есть до конца зимы. А выплата будет производиться с момента подачи заявки в течение 10 рабочих дней.

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