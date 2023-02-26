Сборная Украины по баскетболу победой завершила отбор на ЧМ-2023

Сборная Украины по баскетболу в 6-м туре второго группового этапа квалификации на чемпионат мира-2023 обыграла команду Нидерландов. Встреча в Ринге завершилась со счетом 72:56.

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Этот матч не имел никакого турнирного значения, так как в 5-м туре "желто-синие" уступили Италии и досрочно лишились шансов на выход в финальную часть ЧМ.

Украинцы достаточно уверенно начали встречу и к середине первой четверти смогли обеспечить себе небольшое преимущество 12:7. Особенно успешно феерил в эти минуты Владимир Конев. Уйти в отрыв сборная Украины не смогла, так как нидерландские баскетболисты успешно использовали наши ошибки, превращая их в результативные атаки.

Равная борьба продолжилась и во второй четверти. Обе национальные команды грешили неточными бросками, из-за чего заметно хромал в плане результативности. Голландцы часто бросали дальние броски, так как под кольцом плотно в защите играли наши центровые.

Неточными трехочковыми бросками отвечали и наши соотечественники. На большой перерыв команды ушли при счете 34:31 в нашу пользу. При этом 4 последние очка были набраны за 4 минуты.

Третья десятиминутка стала настоящим бенефисом подопечных Багатскиса. Украинская сборная просто раздавила соперника, доминируя на всех участках площадки.

Трехочковые от Санона, Конева и Липового, уверенная игра под кольцом от Конева и Боброва привели к разгромному счету за четверть 23:8.

В заключительном отрезке украинцы расслабились, позволив сопернику постепенно сократить отставание. Главный тренер "желто-синих" взял тайм-аут, где в жестких тонах попытался взбодрить своих игроков.

Это сработало, и концовку сборная Украины уже не отдала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября украинцы выиграли у команды Исландии. В Риге подопечные Айнарса Багатскиса, которые вышли на матч с арбузом в честь освобождения Херсона, были сильнее – 79:72.

В первом матче ноябрьского окна отбора на ЧМ-2023 в 3-м туре второго этапа квалификации Украина разгромила команду Нидерландов. Встреча в Алмере завершилась со счетом 77:96.

24 августа украинские баскетболисты в первом туре второго этапа квалификации к чемпионату мира 2023 года проиграли команде Италии – 89:97.

Поражением завершился и гостевой матч 2-го тура против Исландии. 28 августа "сине-желтые" в овертайме уступили со счетом 88:91.