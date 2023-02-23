Сборная Украины по баскетболу проиграла Италии и не смогла выйти на ЧМ-2023

Сборная Украины по баскетболу в 5-м туре второго группового этапа квалификации на чемпионат мира-2023 проиграла команде Италии и не смогла пробиться на мундиаль. Встреча в Ливорно завершилась со счетом 85:75.

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Для того, чтобы иметь шансы на попадание в финальную часть ЧМ-2023 украинцам необходимо было обязательно выигрывать эту встречу.

В первой четверти украинские баскетболисты боролись на равных с соперником лишь первые 5 минут, когда счет был 8:8. Затем хозяева взвинтили темп, начали плотнее играть в обороне, максимально нагружая своих лидеров в атаке.

Результативная игра Нико Мэнниона позволила его команде уйти в отрыв 11:1. В этот момент нашим спасителем стал Денис Лукашов, дважды подряд поразив кольцо соперника с трехочковой дистанции.

Охладив стартовый запал итальянцев, подопечные Багатскиса смогли успокоиться, наладить командную игру и закончить 10-минутный отрезок со счетом 23:21.

Уже на 2-й минуте второй четверти "желто-синие" смогли сравнять счет, после чего начались качели, где обе сборных демонстрировали невысокую точность и потери. В эти минуты настоящим лидером на паркете стал Иссуф Санон, благодаря блестящей игре которого сборная Украины смогла уйти на большой перерыв при равном счете 43:43.

Вторая половина стала своеобразной игрой нервов. Подгоняемые заполненными трибунами итальянцы ничего не могли поделать с неуступчивыми украинцами. Удачно в эти минуты сыграл Артем Пустовой, который успел и раздавать передачи и забивать. Перед 4-й десятиминуткой счет был 58:57.

На последнюю 10-минутку сил у украинских баскетболистов не хватило. 3 минуты счет был 60:60, после чего кураж словил Марко Списсу. Его 7 очков подряд буквально нокаутировали нашу сборную.

Затем по трешке забросили Северини и Висконти, сняв интригу о победителе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября украинцы выиграли у команды Исландии. В Риге подопечные Айнарса Багатскиса, которые вышли на матч с арбузом в честь освобождения Херсона, были сильнее – 79:72.

В первом матче ноябрьского окна отбора на ЧМ-2023 в 3-м туре второго этапа квалификации Украина разгромила команду Нидерландов. Встреча в Алмере завершилась со счетом 77:96.

24 августа украинские баскетболисты в первом туре второго этапа квалификации к чемпионату мира 2023 года проиграли команде Италии – 89:97.

Поражением завершился и гостевой матч 2-го тура против Исландии. 28 августа "сине-желтые" в овертайме уступили со счетом 88:91.