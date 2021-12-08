"Киев-Баскет" победно стартовал во 2-м раунде Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" в первом туре второго этапа Кубка Европы ФИБА со счетом 90:82 обыграл нидерландский "Антверп". Матч квартета J состоялся на паркете столичного Дворца спорта "Венето".

Хозяева уверенно вошли в борьбу с бельгийскими гостями. Киевлянам удалось быстро захватить стартовое преимущество и укреплять его.

Главным фактором удачного старта Киев-Баскета стало существенное преимущество в реализации. В частности, по трехочковым в первой половине хозяева почти вдвое опередили гостей: 8/18 против 3/12.

Видео дня

При этом 4 из семи дальних попыток за первые две четверти реализовал Вудсон, который с 14 очками стал самым результативным за первую половину. В общей сложности киевляне получили 17 очков запаса за первую половину.

Впрочем, с возобновлением игры после большого перерыва ход борьбы изменился. У хозяев сбился прицел, а гости усилили игру под щитами и добавили агрессии в атаке. Как следствие, дистанция между соперниками стала постепенно сокращаться.

После середины четвертой четверти команды разделяло всего шесть очков. Однако хозяева сосредоточились на заключительных минутах игры и довели матч до победы.

Следующий матч Киев-Баскет играет 15 декабря также дома против итальянской Реджианы.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа J. 1 тур

Киев-Баскет (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)

Напомним, что в первом групповом этапе столичные баскетболисты уступили "Хапоэлю" из Эйлата (62:71), а ранее обыграли польский "Трефл Сопот". Встреча соперников по группе B на паркете "Ergo Arena" в Гданське завершилась со счетом 65:66.

Ключевой бросок был забит за 1,8 секунды до финальной сирены. Отличился Майкл Кэффи.

До этого столичные баскетболисты проиграли "Рилски спортист" из Болгарии (96:80), а до этого победили израильский "Хапоэль" из Эйлата (78:86).

В первом туре подопечные Багатскиса минимально одолели "Сопот" (69:68)