"Киев-Баскет" проиграл в Кубке Европы ФИБА и не смог досрочно выйти во 2-й раунд

Столичный "Киев-Баскет" в пятом туре Кубка Европы ФИБА проиграл "Хапоэлю" из Эйлата и не смог досрочно выйти во второй раунд группового этапа. Встреча в квартете B на паркете столичного Дворца спорта "Венето" завершилась со счетом 62:71.

Гости лучше киевлян провели первую половину и еще до большого перерыва отрывались в счете на 11 очков. Хапоэль реализовал 4 из 7 трехочковых, в то время как хозяева реализовали только 1 из 11 дальних атак. Команда Айнарса Багатскиса выиграла подбор и спровоцировала у израильтян 9 потерь за половину, но плохой процент реализации, составлявший за 20 минут игры только 26.3%, не позволил хозяевам удержать соперника до большого перерыва.

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Третья четверть стала самым лучшим отрезком от киевлян. Украинский клуб сумел не только отыграть отставание, но и на определенном отрезке выйти вперед, выиграв четверть 22:20. В контексте атаки это был лучший отрезок в исполнении Киев-Баскета.

Но, к сожалению, удержать соперника в четвертой десятиминутке Киев-Баскета не удалось. Хозяева снова сбавили обороты в нападении, и неудачно сыграли в защите, пропустив за четверть 23 очка. Очень мощный матч у израильтян провел Брайон Аллен, который к 19 очкам добавил 13 передач. Гости забросили 9 из 16 трехочковых (56.3%) и реализовали 46.6% бросков с игры, что позволило Хапоэлю взять реванш за домашнее поражение.

Киев-Баскет провел неудачную игру в нападении и потерпел второе поражение в евросезоне, проиграв на своей площадке со счетом 62:71.

Заключительный матч группового раунда киевляне сыграют 17 ноября дома против болгарского Рилски. В этой игре команде Айнарса Багатскиса обязательно нужно одерживать победу.

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд, 5-й тур

Киев, СК Венето-Спорт

Киев-Баскет - Хапоэль Эйлат 62:71 (14:16, 11:12, 22:20, 15:23)

Киев-Баскет: Скапинцев 10, Вашингтон 10+11 подборов, Кеффи 7+7 передач, Войналович 0, Вудсон 0 — старт, Гарретт 15+7 подборов, Аникиенко 9, Томпсон 8, Тыртышник 0

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Киев-Баскет" обыграл польский "Трефл Сопот". Встреча соперников по группе B на паркете "Ergo Arena" в Гданське завершилась со счетом 65:66.

Ключевой бросок был забит за 1,8 секунды до финальной сирены. Отличился Майкл Кэффи.

Ранее столичные баскетболисты проиграли "Рилски спортист" из Болгарии (96:80), а до этого победили израильский "Хапоэль" из Эйлата (78:86).

В первом туре подопечные Багатскиса минимально одолели "Сопот" (69:68)