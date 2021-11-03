"Киев-Баскет" броском с сиреной добыл победу в Кубке Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" в четвертом туре Кубка Европы ФИБА обыграл польский "Трефл Сопот". Встреча соперников по группе B на паркете "Ergo Arena" в Гданське завершилась со счетом 65:66.

Ключевой бросок был забит за 1,8 секунды до финальной сирены. Отличился Майкл Кэффи

Киевляне провали вторую половину первой четверти. Если первые пять минут команды шли на равных, то дальше игроки Киев-Баскета перестали попадать в кольцо, поэтому счет с 12:10 превратился в 22:10.

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Во второй четверти гости продолжали неудачно играть в нападении, пытаясь найти ключи к агрессивной игре в защите соперника, но в то же время подопечные Багатскиса наладили свою игру в защите. В начале четверти обе команды понемногу набирали очки, но со счета 32:16 уже нашей команде удался рывок 8:0, подправивший ее положение. В результате на большой перерыв команды ушли при счете 34:26.

Из показателей первой половины стоит отметить слабую реализацию Киев-Баскета – всего 27,8%, при этом ни один из 9 трехочковых не достиг цели. Трефл Сопот за это время попал 42,8% бросков и 2 из 8 трехочковых.

Куда лучше наша команда заиграла в третьей четверти – началось все с рывка 8:2, затем Томсон и Вудсон попали по трехочковому, сравняв счет 40:40. После этого киевляне даже вышли вперед на 5 очков, но Трефл Сопот сумел собраться и до перерыва вернуть себе преимущество, хоть и минимальное – 50:49.

В начале четвертой четверти у Киев-Баскета снова произошел провал – всего 2 очка за 5 минут при 9 пропущенных очках. И снова пришлось играть отставание в 8 очков. И Киев-Баскету это удалось за 30 секунд до конца четвертой четверти. В последней атаке хозяев Янник Франке не попал трехочковый, но мяч оставался у них – в итоге Брендон Янг за две секунды до конца отправил мяч в корзину.

Киев-Баскет имел 1,8 секунды для броска и им удалось вырвать победу! Трехочковый гейм-виннер на счету Кэффи!

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Киев-Баскет" проиграл "Рилски спортист" из Болгарии. Гостевая встреча на "Арене Самоков" завершилась со счетом 96:80.

В прошлом туре столичная команда победила израильский "Хапоэль" из Эйлата (78:86).

В первом туре подопечные Багатскиса минимально обыграли "Сопот" (69:68)