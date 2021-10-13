"Киев-Баскет" победно стартовал в Кубке Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" в первом туре Кубка Европы ФИБА обыграл польский "Трефл Сопот". Встреча соперников по группе B на паркете киевского Дворца спорта "Венето" завершилась со счетом 69:68.

В первой четверти на площадке царила равная игра, гости пытались захватить лидерство, но Киев-Баскет не отпускал их в счете. Зато, под занавес стартового игрового отрезка, подопечные Айнарса Багатскиса сами завладели инициативой и благодаря дальним попаданием выиграли четверть с преимуществом в 3 очка.

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В следующей 10-минутке рисунок игры особо не изменился. Трефл пытался восстановить паритет, но сделать этого полякам не удавалось. Хотя, в одном из эпизодов, отставание Сопота от киевлян составляло всего одно очко. Впрочем, перед большим перерывом хозяева увеличили отрыв до +5.

Отдых пошел на пользу Трефлу, который сделал рывок в + 6 и вышел вперед впервые от стартовой четверти. Однако, команда Айнарса Багатскиса быстро вернула себе лидерство. В итоге, перед заключительной четвертью гандикап в Киев-Баскета так и остался +5.

Как и положено матчам такого уровня, решающая четверть стала самой ожесточенной и нервные. В течение заключительного игрового отрезка Сопот сумел догнать Киев-Баскет и даже повести в счете. Однако, "пчелы" отпускать победу из рук не собирались и снова вышли вперед. В частности за несколько секунд до сирены Гаррет забросил трехочковый и, казалось, снял все вопросы о победителе. Впрочем, Трефл ответил также точным броском из-за дуги сократив отставание до 1 пункта. За 3 секунды до конца четверти поляки получили шанс на атаку, но, к счастью для нашей команды, реализовать ее не сумели. Следовательно, победа Киев-Баскета – 69:68.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 10 октября, "Киев-Баскет" успешно провел свой очередной матч в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose, выиграв у "Днепра" 78:73.