"Киев-Баскет" добыл вторую победу в Кубке Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет", в среду, 20 октября, во 2-м туре Кубка Европы ФИБА победил израильский "Хапоэль" из Эйлата. Гостевая встреча на "Бегин Арене" завершилась со счетом 78:86.

Обе команды с побед стартовали в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, поэтому в очном матче должны были определить лидера группы на старте турнира.

Старт поединка отличился осторожной игрой со стороны баскетболистов обеих сторон, но в такой игре лучше себя чувствовали баскетболисты украинской команды, которые вышли вперед 8: 2 после 5 минут первой четверти. Правда, Хапоэль отреагировал на этот рывок ускорением темпа игры, выравниванием ситуации на площадке. Счет вскоре сравнялся и команды шли нога в ногу до счета 16:16, после чего Киев-Баскет не смог результативно ответить на атаку хозяев, а те забили баззер-битер, уйдя на первый перерыв при счете 21:16.

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Вторую четверть лучше начали игроки Хапоэля, которые благодаря промахам Киев-Баскета ушли в отрыв +9, но дальше уже хозяева стали промахиваться и гости выровняли ситуацию, сравняли счет и на большой перерыв команды ушли, когда на табло светились цифры 35:34 в пользу Хапоэля .

Стоит отметить, что в первой половине игры у команд не пошли дальние броски - Хапоэль попал три раза из восьми попыток, а Киев-Баскет те же три раза, но из 18. Но при этом киевляне сделали пять перехватов против нуля у соперника ( четыре из них в Аникеенко) и при равном количестве подборов в защите переиграли Хапоэль на подборах в атаке - 10: 4.

В третьей четверти снова начала Хапоэль удался рывок, в результате которого хозяева получили преимущество 10, но два подряд трехочковых от Тыртышника вернули Киев-Баскет в игру и на последний перерыв команды ушли при счете 58:54.

А вот последнюю четверть уже Киев-Баскет начал с рывка, вышел вперед 62:58 и заставил наставника хозяев брать тайм-аут. Но это не изменило ситуацию – Киев-Баскет начал попадать из-за периметра (точными оказались 5 подряд дальних броска), что позволило киевлянам выйти вперед 76:67 и снова наставник Хапоэля был вынужден брать тайм-аут за 5 минут до конца игры.

На этот раз хозяевам удалось потушили пыл киевлян, но добытого преимущества Киев-Баскет хватило, чтобы спокойно довести игру до победы.

Группа В. 2 тур

20 октября, Эйлат

Хапоэль (Эйлат, Израиль) – Киев-Баскет (Украина) 78:86 (21:16, 14:18, 23:20, 20:32)

Хапоэль Эйлат Аллен 17 + 10 передач, Моше 11 + 6 подборов, Паттон 23 + 8 подборов, Хубер 4 + 5 передач, Уайт 16 + 9 подборов - старт; Манцарис 0, руины 4, Шушман 3

Киев-Баскет: Гаррет 9 + 7 подборов, Вудсон 20 Аникеенко 4 + 7 подборов + 4 перехвата, Ковалев 11 + 5 подборов, Кэффи 11 - старт; Скапинцев 10 + 7 подборов, Томпсон 8 + 5 передач, Тыртышник 8, Вашингтон 5 + 5 подборов, Сидорук

​Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Айнарса Багатскиса в первом туре Кубка Европы ФИБА обыграли польский "Трефл Сопот". Встреча соперников по группе B на паркете киевского Дворца спорта "Венето" завершилась со счетом 69:68.