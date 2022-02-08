'Киев-Баскет' проиграл в Кубке Европы ФИБА и не вышел в плей-офф

Столичный "Киев-Баскет" во вторник, 8 февраля, в пятом туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА уступил на выезде в Германии местному "Крайльсхайму" и лишился шансов на плей-офф. Встреча завершилась со счетом 82:62.

Хозяева мощно начали поединок, уверенно доминируя на площадке. После рывка немцев 12:2 киевлянам на мгновение удалось ослабить давление соперника, но изменить ход борьбы не удалось. Хозяева и дальше преобладали во всех игровых компонентах, обеспечив стартовое преимущество в 20 очков. К большому перерыву гости смогли сократить отставание в счете на четыре балла.

Впрочем, общее преимущество убедительно свидетельствовало в пользу немцев. Гости за первую половину не реализовали ни одну из девяти дальних попыток. Крайльсхайм забил 5 из 15. На подборах хозяева вдвое превосходили гостей – 25:13.

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Во второй половине всеобщая тенденция не изменилась. У киевлян не хватало сил для качественного перелома борьбы. Следовательно, немцы без проблем довели поединок до победы.

Самым результативным в матче стал Терел Декстер Харрис из состава победителей – 16 очков. У Киев-Баскета Томпсон набрал 14 очков.

Это уже третье поражение команды Айнарса Багатскиса на втором групповом этапе. Киев-Баскету остается сыграть в группе J 15 февраля в Италии заключительный матч против Реджо-Эмилии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля "Киев-Баскет" в четвертом туре уступил в Бельгии местному "Антверпу". Матч группы J завершился со счетом 83:70.

Напомним, на этой стадии команды борются за места в четвертьфинале, в который выходят по две лучшие.

В стартовых матчах этапа киевляне победили дома бельгийский "Антверпен" (90:82) и уступили дома итальянской "Реджо Эмилии" (79:80).

12 января в третьем туре "Киев-Баскет" победил дома немецкий "Крайльсхайм". Матч группы J завершился со счетом 73:71.