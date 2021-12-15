"Киев-Баскет" в овертайме минимально уступил в Кубке Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" во втором туре второго этапа Кубка Европы ФИБА со счетом 79:80 проиграл "Реджо-Эмилии" из Италии. Матч квартета J состоялся на паркете столичного Дворца спорта "Венето".

Киев-Баскет откровенно неудачно провел первую половину встречи. За первую четверть у команды Багатскиса было сразу 9 потерь, еще 4 во второй десятиминутке. Реализация трехочковых установилась на уровне 25% (1 из 4 в первой четверти и 2 из 8 во второй). Плюс к этому было сразу 8 проигранных подборов за 20 минут под своим кольцом. Это привело к тому, что Реджана выполнила 37 бросков по нашему кольцу, а Киев-Баскет – только 24.

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В этом случае киевлянам повезло, что гости из Италии тоже провели не самый лучший матч. При всех проблемах Киев-Баскета Реджана повела в счете только с сиреной на первый перерыв благодаря своему первому реализованному трехочковому броску с сиреной – 13:11.

Во второй четверти преимущество Реджаны достигло 7 очков, но реализация в 42% также оставляла желать лучшего. Поэтому на большой перерыв команды ушли с преимуществом Реджаны 33:26.

Третью четверть Киев-Баскет провел в попытках сравнять счет, и это удалось команде Багатскиса за 3:19 до конца – 42:42. Реджана снова после этого вернула себе преимущество +5, но на последний перерыв команды все равно ушли при равном счете – 47:47.

Последнюю четверть основного времени обе команды провели результативно – шли заподлицо пока Киев-Баскет тремя удачными атаками не обеспечил себе отрыв +7 за полторы минуты до конца, но гости сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм. Киев-Баскет имел 18 секунд на последнюю атаку, чтобы избежать овертайма, но Кеффи свой бросок не попал.

В овертайме уже Реджана получила существенный перевес в 6 очков, но киевляне выровняли ситуацию на площадке и вышли вперед. Все решалось на последних минутах – при +1 Киев-Баскет не реализовал свою атаку, а гостям позволил набрать почти с сиреной победные 2 очка.

Киев-Баскет (Украина) – Реджана (Италия) 79:80 ОТ (11:13, 15:20, 21:14, 23:23, 9:10)

Киев-Баскет : Томсон 16+9 подборов, Вудсон 23, Гаррет 2, Войналович 3, Аникиенко 4 – старт; Скапинцев 5+5 подборов, Свинг 7, Вашингтон 9+6 подборов, Кеффи 7+7 передач, Тиртышник 3

Реджана : Хопкинс 13, Чинчиарини 10+11 передач, Джонсон 9+11 подборов, Томпсон 10, Олисевичюс 14 – старт; Кроуфорд 12, Страутинс 3, Диуф 9, Боначины 0

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре "Киев-Баскет" добыл победу над нидерландским "Антверпом" со счетом 90:82.