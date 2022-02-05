"Киев-Баскет" после карантина проиграл в Кубке Европы ФИБА

"Киев-Баскет" в четвертом туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА уступил в Бельгии местному "Антверпу". Матч группы J завершился со счетом 83:70.

Для подопечных Айнарса Багатскиса это стало первой игрой с 23 января. Из-за коронавируса, который подхватили 9 баскетболистов, команде пришлось уйти на длительный карантин. У киевлян перенеслись четыре последних поединка – с "Антверпом" и "Режаной" в еврокубках, а также матчи против "Тернополя" и "Кривбасса" в Суперлиге Windrose.

В конце концов, команда Багатскиса сыграла без оставшегося в Киеве Вашингтона, потому что он все еще не сдал отрицательный тест.

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Первая половина игры прошла при равной борьбе – первые 15 минут соперники поочередно выходили вперед, не отрываясь больше, чем на 4 очка. В середине второй четверти несколько дальних точных попаданий игроков Киев-Баскета позволило гостям получить преимущество +6 очков, но к большому перерыву Антверп сократил отставание – 37:39.

Равная игра продолжалась до середины третьей четверти, когда провал Киев-Баскета стоил команде отставания в 11 очков. Несмотря на все попытки киевлян, Антверп удержал преимущество, одержав первую победу в топ-16 Кубка Европы ФИБА.

У Киев-Баскета лучшими стали Вудсон с 16 очками и Свинг, набравший 13 очков. У Антверпа 22 очка на счету Фридрикссона.

Киевляне с двумя победами в четырех матчах сравнялись с немецким Крайльсхаймом, с которым сыграют 8 февраля. Учитывая ситуацию в группе, эта игра станет определяющей в борьбе за четвертьфинал.

Кубок Европы ФИБА. Группа J. Четвертый тур

5 февраля, Антверпен.

Антверп (Бельгия) – Киев-Баскет (Украина) 83:70 (22:20, 15:19, 24:14, 22:17)

Киев-Баскет: Вудсон 16, Кеффи 15, Ковалев 7, Скапинцев 7+7 подборов, Войналович 2 – старт; Свинг 13, Томпсон 7, Гаррет 0+5 подборов, Аникиенко 2, Тыртышник 1

Напомним, на этой стадии команды борются за места в четвертьфинале, в который выходят по две лучшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовых матчах этапа киевляне победили дома бельгийский "Антверпен" (90:82) и уступили дома итальянской "Реджо Эмилии" (79:80).

12 января в третьем туре "Киев-Баскет" победил дома немецкий "Крайльсхайм". Матч группы J завершился со счетом 73:71.