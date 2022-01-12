"Киев-Баскет" на последних минутах добыл победу в Кубке Европы ФИБА

"Киев-Баскет" победил дома немецкий "Крайльсхайм" в третьем туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА. Матч группы J завершился со счетом 73:71.

Поединок оказался непростым для хозяев. Гости со старта пытались взять под контроль игру. Наладив взаимодействие киевляне все же выиграли стартовую 10-минутку. Однако соперники во второй четверти перехватили игровое преимущество, отыграли отставание и вышли вперед на большой перерыв.

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С возобновлением игры немцы добавили скорости и агрессии в атаке. Киевляне большую часть игрового времени второй половины вынуждены были догонять. В начале заключительной четверти отставание достигало 10 очков. Но, несмотря на определенное отставание в реализации, хозяева довольно уверенно действовали на подборах. Добавил во второй половине Майкл Кеффи.

В итоге хозяева за 4 минуты до конца игрового времени сравняли счет и вернули преимущество, которое уже не отпустили. Кеффи стал лучшим у победителей – 20 очков.

Вторая победа Киев-Баскета в трех матчах укрепила вторую позицию киевлян в таблице группы перед серией из трех выездных матчей.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа J. Тур 3

12 января

Киев. 19:00

Киев-Баскет (Украина) – Крайльсхайм (Германия) – 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13)

Таким образом, команда Айнарса Багатскиса пересекла экватор этапа.

Напомним, на этой стадии команды борются за места в четвертьфинале, в который выходят по две лучшие.

В стартовых матчах этапа киевляне победили дома бельгийский Антверпен (90:82) и уступили дома итальянской Реджо Эмилии (79:80).