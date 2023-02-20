Как Украине выйти на ЧМ-2023 по баскетболу: все расклады
Мужская сборная Украины 23 и 26 февраля проведет решающие матчи отбора к ЧМ-2023. Сначала "сине-желтые" отправятся в гости к итальянцам, а затем в Риге примут Нидерланды.
Минувшее игровое окно украинцы закрыли победой над Исландией 79:72. В другом матче группы сборная Италии одержала непростую выездную победу над Грузией 85:84, удержав победный счет на последних секундах.
Эти результаты позволили Италии и Испании досрочно выйти на чемпионат мира – обе сборные стали недосягаемыми для конкурентов.
На единственную оставшеюся путевку от группы перед последними двумя турами квалификации претендуют три сборные – Украина, Грузия и Исландия.
Грузия сначала сыграет против Нидерландов, а в последнем туре будет принимать Исландию. Исландцы до матча с Грузией встретятся с Испанией.
Стоит отметить, что Украина имеет преимущество и над Грузией, и над Исландией в личных встречах, но проигрывает конкурентам по количеству одержанных побед.
Таким образом, в последнем международном окне в феврале украинцам нужно выиграть оба поединка и надеяться на то, что Исландия и Грузия проиграют хотя бы по одному матчу.
То есть, в случае победы над Италией и Нидерландами в феврале нас устроит один из двух вариантов:
– победа Грузии над Исландией и поражение грузин в матче с Нидерландами;
– победа Исландии над Грузией на выезде и поражение в домашнем матче с Испанией.
Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины назвала состав на решающие матчи отбора в чемпионат мира-2023.
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