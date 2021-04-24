YouTube заблокировал подсанкционные каналы Медведчука

В субботу, 24 апреля, стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые в феврале попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это произошло из-за жалобы правительства Украины.

YouTube по-прежнему отображает каналы в поиске, однако посмотреть их видео больше нельзя. При этом некоторым пользователям удавалось открыть их через VPN.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что блокировка пропагандистских каналов является важным шагом к признанию миром борьбы Украины с информационной агрессией со стороны России.

"Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и на решение СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины", – написал глава Минкульта.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужно бороться с фейками в СМИ и обеспечить информационную безопасность и пообещал каналам Медведчука пожизненный бан в YouTube.

Ранее из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.

Отметим, что украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

Как писал OBOZREVATEL:

2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.

Выяснилось, что эти каналы финансировались компанией из отдельных районов Луганской области.