YouTube заблокировал подсанкционные каналы Медведчука
В субботу, 24 апреля, стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые в феврале попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это произошло из-за жалобы правительства Украины.
YouTube по-прежнему отображает каналы в поиске, однако посмотреть их видео больше нельзя. При этом некоторым пользователям удавалось открыть их через VPN.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что блокировка пропагандистских каналов является важным шагом к признанию миром борьбы Украины с информационной агрессией со стороны России.
"Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и на решение СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины", – написал глава Минкульта.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужно бороться с фейками в СМИ и обеспечить информационную безопасность и пообещал каналам Медведчука пожизненный бан в YouTube.
Ранее из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.
Отметим, что украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
Как писал OBOZREVATEL:
2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.
Выяснилось, что эти каналы финансировались компанией из отдельных районов Луганской области.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что санкции касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".
Сотрудники "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новый телеканал "Первый независимый". Он вошел в состав медиахолдинга "Новости", уставной капитал которого составил всего 100 гривен.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 26 февраля заявил, что санкции против нового телеканала Медведчука возможны в случае нарушений.