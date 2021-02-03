Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука. Опрос

В основном украинцы поддержали санкции против телеканалов народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

Об этом говорят результаты опроса, который провел OBOZREVATEL. При этом некоторые опрошенные высказались, что блокировка нарушает свободу слова.

Респонденты, которые поддержали санкции говорили, что на указанных телеканалах было "много манипуляций", а Медведчук – "предатель и агент Кремля".

"Позитивно, но нужно рассмотреть, как это обосновано с точки зрения закона. Это должно быть правильно мотивировано. Ведь в Украине могут быть проблемы с соблюдением свободы слова", – рассказывали украинцы.

Те, кто выступил против блокировки, говорили, что так нарушается свобода слова в Украине.

"Негативно. Потому что СМИ должны иметь возможность работать. Такая формулировка, как "пророссийская позиция" непонятна. Нужно более четкое обоснование блокировки", "Не совсем поддерживаю. Должен быть доступ к любой информации. Должна быть свобода слова", – сказали противники санкции.

Добавим, что в опросе также принял участие гражданин России, который высказался о блокировке телеканалов.

"Хотелось, чтобы государство и политика в России и Украине не трогали СМИ. Ограничение – это неправильно. Люди должны сами принимать решение и сами решать, какой телеканал им смотреть или газету читать", – сказал россиянин.

Добавим, что в сети вызвали резонанс новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против против телеканалов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры введены на 5 лет.