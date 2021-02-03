Аваков – о блокировке каналов Медведчука: не надо путать "свободу слова" с антиукраинской деятельностью за деньги агрессора
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что санкции СНБО против "112 Украина", ZIK и NewsOne касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".
Об ограничительных мерах против медиа нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Аваков высказался в среду, 3 февраля. Заявление министра было опубликовано пресс-службой МВД Украины в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Глава ведомства напомнил о войне России против Украины, которая идет уже седьмой год на разных фронтах, в том числе информационном.
Он призвал не путать понятия "свобода слова" с "антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора".
Предлагаем ознакомится с полным текстом заявления министра:
Седьмой год подряд Украина дает отпор российской агрессии – позорной войне, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев.
Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важно для безопасности страны решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой.
Это решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято в октябре 2018 года.
Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими.
И хочу предостеречь: не надо путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.
Война – время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора.
Поэтому это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие – прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО.
Министерство внутренних дел, как орган власти, в том числе отвечающий за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках Закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Представители медиа, которые попали под санкции, назвали это "расправой над неугодными СМИ".
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уточнили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.
Выяснилось, что эти каналы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.
Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука.
В Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению украинским правительством санкций. Решение также поддержали в США.