Аваков – о блокировке каналов Медведчука: не надо путать "свободу слова" с антиукраинской деятельностью за деньги агрессора

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что санкции СНБО против "112 Украина", ZIK и NewsOne касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".

Об ограничительных мерах против медиа нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Аваков высказался в среду, 3 февраля. Заявление министра было опубликовано пресс-службой МВД Украины в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава ведомства напомнил о войне России против Украины, которая идет уже седьмой год на разных фронтах, в том числе информационном.

Он призвал не путать понятия "свобода слова" с "антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора".

Предлагаем ознакомится с полным текстом заявления министра:

Седьмой год подряд Украина дает отпор российской агрессии – позорной войне, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев.

Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важно для безопасности страны решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой.

Это решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято в октябре 2018 года.

Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими.

И хочу предостеречь: не надо путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.

Война – время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора.

Поэтому это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие – прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО.

Министерство внутренних дел, как орган власти, в том числе отвечающий за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках Закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины.

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