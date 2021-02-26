Данилов о новом телеканале Медведчука: такого беспредела мы не допустим

Санкции против нового телеканала нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIK, возможны в случае нарушений.

Такое заявление в пятницу, 26 февраля, сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания ведомства. Брифинг транслировался на Facebook-странице Офиса президента.

Данилов подчеркнул, что в вопросе санкций СНБО работает только с фактами.

"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим", – сказал он.

С вопросами об официальном трудоустройстве и зарплатах журналистов трех заблокированных каналов Совет еще будет разбираться.

"Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен – это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам… надо начинать с себя, чтобы все было хорошо", – заявил Данилов.

Отметим, бывшие сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые оказались под санкциями в результате соответствующего решения СНБО, решили создать новый канал на базе регионального львовского канала "Первый независимый".

Медиа запустило свой эфир вечером 26 февраля, однако прекратило вещание примерно за час после старта.

Предлагаем посмотреть запись брифинга (вопрос о закрытых телеканалах – с 12:55):

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