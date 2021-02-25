Медиахолдинг Козака купил новый канал после санкций: появились первые анонсы

Бывшие сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые оказались под санкциями в результате соответствующего решения СНБО, создают новый канал на базе регионального львовского канала "Первый независимый".

Как сообщает "Детектор Медиа", запуск планируется в апреле 2021 года. Согласно данным Единого государственного реестра, 24 февраля в "Первого независимого" сменился собственник – им стало ООО "Медиахолдинг Новости". Организация была создана 18 февраля 2021 года 100 работниками каналов лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, против которого тоже введены санкции. Уставный капитал компании составил 100 грн.

Из собственных источников издание получило макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости", каналы которого прекратили вещание из-за санкций, – ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.

В то же время Роман Любицкий, основатель и руководитель ООО "Тайм медиа", которому принадлежал "Первый независимый", не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием экс-сотрудников медиахолдинга Тараса Козака, однако он уточнил, что более года искал покупателей для своего канала.

Также характерно, что Любицкий был директором телеканала ZIK до перехода его в собственность Тараса Козака.

Кроме того, по информации СМИ, руководить запуском нового канала будет телепродюсер Алексей Семенов, который ранее в разное время был продюсером "112 Украина", NewsOne, Прямого канала, а позже возглавил медиахолдинг "Новости", созданный Козаком.

Напомним, ранее стало известно о намерении руководства медиахолдинга "Новости" создать новый телеканал. Соответствующий документ оказался в распоряжении СМИ. Учредителями его должен был стать "максимально широкий круг журналистов" закрытых ZIK, NewsOne и 112.

Отметим также, что в опросе, проведенном OBOZREVATEL, большинство украинцев поддержали блокирование вещания телеканалов Медведчука. Хотя нашлись и те, кто считает, что такое решение является нарушением свободы слова в Украине. Респонденты, которые поддержали санкции, говорили, что на указанных телеканалах было "много манипуляций".

Как сообщал OBOZREVATEL: