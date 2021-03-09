Зеленский пообещал каналам Медведчука пожизненный бан в YouTube
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужно бороться с фейками в СМИ и обеспечить информационную безопасность, путем блокировки телеканалов.
Об этом он рассказал во время выступления форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник, 9 марта. Глава государства отметил, что "в людей сейчас стреляют не только пулями, но и фейками".
"Вредоносные коды, вирусы, спам. Это искусственно созданные лидеры мысли, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора", – говорил он.
Также Зеленский заявил о планах пожизненно заблокировать каналы, которые ведут антиукраинскую деятельность.
"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих телеканалах можно было бы увидеть только телевизионную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube получили пожизненный бан. Дальнейшие задачи государства и общества – осознать все угрозы информационной безопасности и найти пути их противодействия", – подчеркнул он.
Напомним, что в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.
Отметим, что недавно президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Медведчуком.
Ранее OBOZREVATEL писал:
Известно, что Тарас Козак, являющийся юридическим владельцем указанных телеканалов, осуществлял покупку медиа через Беларусь – известна сумму, которую он заплатил за это.
Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.
Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".