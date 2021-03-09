Зеленский пообещал каналам Медведчука пожизненный бан в YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужно бороться с фейками в СМИ и обеспечить информационную безопасность, путем блокировки телеканалов.

Об этом он рассказал во время выступления форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник, 9 марта. Глава государства отметил, что "в людей сейчас стреляют не только пулями, но и фейками".

"Вредоносные коды, вирусы, спам. Это искусственно созданные лидеры мысли, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора", – говорил он.

Также Зеленский заявил о планах пожизненно заблокировать каналы, которые ведут антиукраинскую деятельность.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих телеканалах можно было бы увидеть только телевизионную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube получили пожизненный бан. Дальнейшие задачи государства и общества – осознать все угрозы информационной безопасности и найти пути их противодействия", – подчеркнул он.

Напомним, что в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Отметим, что недавно президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Медведчуком.

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