Fozzy Group объявила об увольнении сотрудника, который хвалил Басту и оскорблял украинцев

Торгово-промышленная группа Fozzy Group после скандала решила отказаться от сотрудничества со своим маркетинговым директором по одному из стартапов Вячеславом Баранским. Он стал известным благодаря постам в соцети – в которых нецензурно отзывался о вышиванках, хвалил российского репера Басту и др.

Сообщение о том, что компания больше не работает с Баранским, появилось на Facebook-странице Fozzy Group во вторник, 29 июня. Пресс-служба указала: они не разделяют "содержание и форму" скандальных публикаций, которые вызвали возмущение общественности.

В Fozzy Group заявили, что они ценят своих сотрудников и в связи с этим с Баранским лично встречался руководитель компании. Это стало основанием для того, чтобы прекратить сотрудничество, указано в сообщении. В то же время деталей пресс-служба не раскрыла.

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"По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group", – сказано в тексте.

В компании заверили, что их принципы "остаются незыблемыми". "Мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом", – подытожили в торгово-промышленной группе.

Напомним, мужчина был на должности только 4 месяца. В частности, он заявил о "сельской тупости" украинцев. Подробнее о том, что скандального он писал в своем аккаунте, читайте в нашем материале.

Напомним, 25 июня российский артист Баста выступил в Киеве, хотя ранее давал концерты в оккупированном Крыму. Мероприятие посетило большое количество людей, но и вызвало скандал. Так, к концертной площадке перед выступлением с протестом пришли активисты. Они настаивали на том, что Баста поддержал оккупацию, если давал концерт на полуострове.

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