В Польше мужчина набросился на группу украинцев из-за разговора на родном языке. Фото

В польском городе Познань на украинцев напал агрессивный мужчина. От ударов одна из жертв потеряла сознание.

Как сообщает портал Epoznan, инцидент произошел 27 июня на одном из пляжей города. Пьяный мужчина начал приставать к компании людей из-за того, что они общались на украинском языке.

В результате завязался конфликт, в ходе которого нападавший избил одного из граждан Украины до потери сознания. После этого злоумышленник попытался сбежать, однако другие посетителя пляжа задержали его и передали правоохранителям.

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"Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" стал убегать, но другим отдыхающим удалось его поймать", – рассказал один из очевидцев инцидента.

"Ему (пострадавшему – Ред.) оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности", – отметили в местной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинцев сильно пострадали в результате обрыва лифта здания, что в центре города Лодзь (Польша). Кабинка сорвалась с пятнадцатого этажа.