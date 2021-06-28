Сотрудник Fozzy Group вступился за Басту и заявил о 'сельской тупости' украинцев: чем закончился скандал

В сети разгорелся скандал с сотрудником "Fozzy Group" (супермаркеты "Фора", "Сільпо") Вячеславом Баранским, который приветствовал выступление в Украине российского артиста Басты и негативно отзывался об украинцах.

Так в своих соцсетях (страницы Баранского уже недоступны для просмотра – Ред.) он публиковал посты, где писал, что "сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села". Также он в нецензурной форме порицал ношение вышиванок: "радует, что год от года е*анутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое".

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В пресс-службе "Fozzy Group" сообщили, что Баранский у них в компании является "маркетинг-директором одного из стартапов" и работает только 4 месяца.

"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент, Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", – отмечено в сообщении.

На своей странице в Facebook Баранский, что свои "грубые и циничные" посты в соцсетях он писал для друзей, которые знают его "проукраинскую позицию и контекст сообщений". Он признал, что "перегнул палку".

"Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина, используя свои супер-мощные символы, двигалась вперед, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперёд нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой. Я был потрясен скольких людей это обидело и мне крайне жаль", – оправдывался он.

Добавим, что страницах "Сільпо" и Fozzy Group в соцсетях публиковались комментарии пользователей с критикой Баранского и обещаниями не покупать больше ничего в магазинах торговой сети и бойкотировать магазины.

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