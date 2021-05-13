Арестович назвал простой способ решить языковой вопрос в Украине

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович считает, что в Украине можно простым способом решить проблему русского и украинского языков. По его словам, для этого украинцам нужно дать ощущение безопасности.

Тогда как русскоязычным – того, что они такие же граждане. Таким мнением он поделился в эфире канала "Украина 24", ссылаясь на исследование, которое несколько лет назад провели в Нидерландах.

"Было серьезное исследование по проблемам украинского и русского языка в Украине, осуществляли его люди, которые хорошо знают тему постконфликтного урегулирования в Азии, Африке и тому подобное. Они собрали в одном помещении тех, кто категорически за украинский, и тех, кто категорически за русский второй государственный и дали им возможность ссориться, сколько хотят", – объяснил Арестович.

Представитель украинской делегации в ТКГ добавил, что сторонникам украинского языка очень важно чувство безопасности в этом вопросе, ведь для них язык является частью самоидентификации, русскоязычных сограждан они "воспринимают как угрозу и пятую колонну". Тогда как последние якобы "чувствуют себя в Украине людьми второго сорта", это, отметил он, было установлено психологами.

"И нидерландцы предложили простое решение: украинцам надо дать ощущение безопасности, а русскоязычным – дать ощущение того, что они такие же граждане", – подчеркнул Арестович.

Напомним: 11 мая Шестой апелляционный административный суд аннулировал решение об отмене нового украинского правописания, которое в свое время принял Окружной административный суд Киева (ОАСК). Он был признан противоправным.

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