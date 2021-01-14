ВООЗ внепланово соберется из-за коронавируса-мутанта: хроника COVID-19 в Украине и мире на 14 января

Виктория Довгань Общество 05:35, 14.01.2021 Обновлено: 06:12, 14.01.2021

Согласно статистическим данным 14 января, коронавирус в Украине и мире охватил уже 92,7 млн человек. Так, за прошедшие сутки его обнаружили еще у более чем 742 тыс. инфицированных. Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внепланово созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за мутации COVID-19.

Напомним, что пандемия успела унести 1,9 млн жизней. Что касается количества выздоровевших, то оно достигло 66,2 млн. Наибольшее количество новых случаев заражения 13 января было зафиксировано в США – 236 тыс., Бразилии – 61 тыс. и Британии – 47 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с коронавирусом на 14 января.
Worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости коронавирусом.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Ситуация с пандемией в Украине.
Пресс-служба СНБО
Карта заболеваемости в регионах Украины.
Пресс-служба СНБО
Статистика ежедневного прироста больных в Украине.
Пресс-служба СНБО

Главное за 14 января:

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Война не испугала тебя, а болезнь – забрала". История последней битвы майора ВСУ Баженова

Россия пытается дискредитировать китайскую вакцину Sinovac

Кива приехал в Лубны после взрыва и угодил в скандал за пиар на тарифах. Видео

Кулеба о борьбе с коррупцией в Украине: приоритеты Зеленского и Байдена совпадают. Интервью

СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – Вятрович