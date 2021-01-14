ВООЗ внепланово соберется из-за коронавируса-мутанта: хроника COVID-19 в Украине и мире на 14 января

Согласно статистическим данным 14 января, коронавирус в Украине и мире охватил уже 92,7 млн человек. Так, за прошедшие сутки его обнаружили еще у более чем 742 тыс. инфицированных. Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внепланово созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за мутации COVID-19.

Напомним, что пандемия успела унести 1,9 млн жизней. Что касается количества выздоровевших, то оно достигло 66,2 млн. Наибольшее количество новых случаев заражения 13 января было зафиксировано в США – 236 тыс., Бразилии – 61 тыс. и Британии – 47 тыс.

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Ситуация с коронавирусом на 14 января. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости коронавирусом. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине зафиксировали 1 130 839 случаев COVID-19. Жертвами пандемии в стране стали 20 214 граждан, а 826 871 человек вылечились.

В ВОЗ предупредили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый.

Ситуация с пандемией в Украине. Пресс-служба СНБО

Карта заболеваемости в регионах Украины. Пресс-служба СНБО

Статистика ежедневного прироста больных в Украине. Пресс-служба СНБО

Главное за 14 января: