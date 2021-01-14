Африка получила сотни миллионов доз вакцин против COVID-19

Африка получила предварительные 270 миллионов доз вакцин против коронавируса от разных производителей. Они были доставлены Африканским союзом (АС) для распространения по всему континенту.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что дозы будут использованы в этом году, передает ВВС. От отметил: хотя это только часть из всех обещанных доз, даже их общего количества все еще недостаточно для вакцинации всего региона с населением в 1,3 млрд человек.

"В результате наших усилий мы получили предварительное количество 270 миллионов вакцин от трех основных поставщиков: Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson&Johnson", – сказал лидер ЮАР.

По его словам, не менее 50 миллионов доз будут доступны "на решающий период с апреля по июнь 2021 года". Также регион ожидает около 600 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX, направленной на обеспечение вакцинами стран с более низким уровнем доходов.

Хотя на сегодня число инфицированных и уровень смертности сравнительно ниже на большей части Африки, в некоторых регионах число случаев заболевания снова растет. Тревогу вызывает и новый штамм СOVID-19 в Южной Африке, который составляет большинство новых заражений.

Рамафоса подчеркнул, что официальные лица обеспокоены тем, что доз от COVAX, выпущенных в первой половине 2021 года, будет достаточно только для вакцинации медицинских работников. С населением 1,3 миллиарда человек и тем, что каждому требуется две прививки, Африке нужно около 2,6 миллиарда доз, чтобы вакцинировать всех жителей континента.

На сегодня в Африке зарегистрировано более 3 миллионов случаев коронавируса и более 75,8 тысяч смертей от него.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 14 января, против СOVID-19 в мире вакцинировали уже почти 30 миллионов человек.