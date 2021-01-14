ВОЗ экстренно соберется из-за мутации коронавируса
В четверг, 14 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внепланово проведет уже шестое заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. На нем обсудят более заразные мутации коронавируса.
Как сообщает DW, встреча пройдет на две недели раньше чем планировалось изначально. Напомним, ранее ВОЗ предупредила, что в мире может появиться еще больше мутаций коронавируса. Причина этого – слишком быстрое распространение инфекции по всему земному шару.
Кроме того, эксперты не исключили, что второй год пандемии станет еще тяжелее, чем первый. Ведь уже сейчас заболеваемость снова достигла пиковых показателей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
всего коронавирусом в мире заболело уже 92,7 млн человек. Лишь за последние сутки его выявили у 742 тыс. инфицированных.
Пандемия забрала жизни 1,9 млн человек, при этом выздоровело 66,2 млн.
Лидерами по уровню заболеваемости являются США – 236 тыс., Бразилия – 61 тыс. и Британия – 47 тыс.
По прогнозам ВОЗ, вакцинация против COVID-19, которая уже стартовала в мире, не позволит добиться коллективного иммунитета человечества в 2021 году. Поэтому все меры предосторожности по-прежнему важны.