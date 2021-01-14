Степанов пообещал украинцам паспорта вакцинации от COVID-19, как в ЕС
Украинцы, которым сделают прививки от COVID-19, смогут получить так называемые паспорта вакцинации или другие подтверждающие это документы, как и граждане ЕС.
Об этом в четверг, 14 января, в прямом эфире телеканала "Украина 24" заяви министр здравоохранения Максим Степанов. Программа транслировалась в YouTube.
Глава Минздрава сказал, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в Украине уже в феврале-2021.
"И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского Союза, так же их будут получать граждане Украины", – сказал Степанов.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко объявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса, в частности производства Pfizer/BioNTech, в феврале в рамках инициативы COVAX.
Согласно утвержденному плану вакцинации, первыми препарат должны получить медики, военные на передовой и пожилые люди.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Степанов сообщил, что первый контракт на поставку вакцины против COVID-19 Украине удалось подписать с производителями вакцины Sinovac.
По словам министра здравоохранения, эффективность этого препарата должна быть не менее 70%.
В сети запустили фейк, что эффективность Sinovac якобы на уровне 50%, но это не соответствует действительности.
Окончательные данные о вакцине от коронавируса китайского производства Sinovac будут получены во второй половине 2021 года.